廣瀨鈴武肺康復完成新片拍攝 自爆復工當日在片場被整喊

日本女星廣瀨鈴本月6日宣佈在拍攝期間接受例行檢測後確診武漢肺炎，其後跟她去年在NHK晨早劇《夏空》中扮演夫妻的22歲男星中川大志亦相繼感染，隨即傳出兩人暗撻的緋聞。康復後於20日復工的廣瀨鈴昨晚在IG公佈，終於完成拍攝一度被迫停拍的新片《生命之停車場》，還自爆復工當日在片場大哭。

廣瀨鈴於6日證實感染武漢肺炎後，她正在拍攝的電影《生命之停車場》於翌日亦宣佈停工，幸好主角吉永小百合並沒有受到感染。廣瀨鈴昨晚在IG上載戴着黑色口罩的照片，並在白衫上寫上「吉永小姐和各位工作人員，辛苦了！」，她留言表示只要想起拍攝被自己延誤就覺得痛苦：「雖然返回片場時想向各位致歉，但各位竟然來迎接給我驚喜。雖然一直都感到緊張，就在這一瞬間卻得以緩和，眼淚亦不能停止。這個景象我永遠都不會忘記，對我說的一聲『歡迎回來』，真的令我得救了。」此外，廣瀨鈴登上今日發行的美容月刊《VOCE》封面。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！