鄧麗欣IG晒疑似假貨 網民怒斥不尊重知識產權

鄧麗欣（Stephy）上周四剛踏入37歲，連日都收到好多禮物，昨日Stephy在IG貼3D玫瑰獨角獸，留言多謝某店舖：「是的，我還有一顆少女心，靚，Thank you。」怎知引爆疑用假貨不尊重知識產權危機，網民湧入留言圍剿，令Stephy躺着也中槍。

網民翻剿蔡卓妍和袁詠儀曾收正版玫瑰獨角獸，發現跟Stephy貼出的出自不同店舖，留言：「美人配假貨，慘」、「這隻是假的！假的！假的！請尊重版權！」、「Stephy細個好鍾意你，不過估唔到你咁唔尊重知識產權，同啲假貨合作出post。人哋正貨寫明晒所有專利證書都係2019年就申請而且係批晒！」

由於負評眾多，今早Stephy在限時動態留言：「從來尊重知識產權，對這個禮物不了解，純粹覺得幾可愛想跟大家分享，也支持一下好像沒甚麼人認識的小店，現在正了解事件。」

其實Stephy不是第一次捲入疑用假貨風波，前年有網民質疑她用Hermès老翻貨，當日Stephy回覆《蘋果》強調銀包購自日本很有名的二手連鎖店AMORE：「在日本Vintage店找的，不會是假。」

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