好姊妹破冰 | 關之琳劉嘉玲為陳泰銘反目 一張合照化解5年恩怨

昔日好姊妹關之琳和劉嘉玲，5年前因為一個男人—陳泰銘，結果兩女從此不相往還，甚至隔空互寸，一個就話「佢應該尷尬啲」，一個就話女人專搞是非，又說自己「行得正企得正，隨便佢講啦。」花生一地。不過地球是圓的，娛樂圈亦好細，社交場合撞口撞面亦在所難免，正如二人過去幾年亦曾試過在晚宴中碰頭，當時她們對於做番朋友一事，已露口風有和解迹象，劉嘉玲一方面說要「睇GiGi頭」並說「順其自然」，而關之琳則說：「將來件事點都會過嘅，自己都放下咗。」

時間可以沖淡一切，劉嘉玲昨晚出席K11 Musea為她舉行的藝術展晚會，不少圈中好友應她邀請出席撐場，事後她亦有在IG動態PO出自己輪流和嘉賓影相，其中一張相正是她和關之琳的合照，另一張關之琳獨照，劉嘉玲更以英語寫上「希望昨晚你和我一樣開心。」一張合照終於化解長達5年的恩怨。

劉嘉玲與關之琳相識20多年，5年前因劉嘉玲在關之琳宣佈離婚前，與其前夫陳泰銘相約行山，令關之琳十分不滿，更在活動中不吐不快說：「他們沒有想過其他人的感受。」劉嘉玲當時亦回敬說：「我都不知道她結婚離婚，不是best friend啦！」自此之後，這對雙交廿年的姊妹開始疏遠，直至昨日劉嘉玲公開晒合照，昔日好友終於破冰。

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