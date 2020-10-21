前女子組合Cookies的「餅碎」成員區文詩（Angela），自從去年5月大手筆以3,380萬元購入西半山年豐園頂層連天台近1,200呎單位後，經常招呼朋友到家中聚會，還將開心合照放上社交平台，意外令豪宅曝光。近日Angela邀請了37歲生日的鄧麗欣（Stephy）、唐詩詠及港台前DJ拿拿淋到家中BBQ，並在Ig公開在天台開餐及切蛋糕的相片，她以英文留言︰「又到了燒烤季節。」

27歲首次做業主

Angela的單位設計簡約，落地玻璃窗景觀開揚，而飯廳的長形雲石飯枱盡顯氣派，坐足六個人都好鬆動。客廳十分寬敞，即使放置七呎高的巨型聖誕樹都綽綽有餘，廚房放得落三邊廚櫃，居於頂樓的Angela亦特別在天台放置大飯枱招呼朋友，更設有燒烤爐。

今年37歲的Angela自從2003年離開Cookies後，轉到香港電台做DJ，並於YouTube頻道拍煮食片。疫情前她周遊列國，生活富泰。投資有道的她27歲做業主，30歲已有兩層樓揸手，2015年更以70萬元買入東京200多呎單位放租，收入有保障。對於被指投資有道生活富泰，至截稿前Angela未有回應。

林夏薇擁私人泳池

另一富婆林夏薇的丈夫莫贊生雖然近年捲入錢債糾紛，不過生活未受影響。她在2015年結婚後一直居於丈夫位於太平山頂柯士甸山道的豪宅，平日她不時在社交平台分享在家中做運動及跳舞的影片，有傳豪宅價值20億元，屋內有私人健身室、跳舞室及泳池等，更可飽覽維港無敵大海景。近日林夏薇邀請朋友到家中作樂，其間拍攝了與女友人在客廳打機的影片，片中兩人在打格鬥遊戲，不時肉緊尖叫，但網民的焦點卻放在她的豪宅上，紛紛留言表示：「個廳大過我間屋！」、「維港無敵大海景！」