林子博不捨太太離世流下男兒淚 子女留言給媽媽︰我哋會照顧好自己

前大台娛樂主播林子博的太太董燕君（Shirley），去年確診患上罕見癌症「平滑肌肉瘤（腹腔）」第4期，可惜近月病情反覆，昨晨不敵癌魔病逝。昨日子博在社交網透露太太離世的消息後，一整天都忙於太太的身後事。到今日凌晨時份他在社交網發文抒發情感，並流下男兒淚，他寫道︰「看着你離開時，我沒有太多的淚水，還以為自己已有充足的心理準備，但當靜下時才發現，原來我還未Ready，到底怎樣才可以令眼淚停下來。」可見他對愛妻的離開，十分不捨。

子博的15歲大女林詠渝和11歲的弟弟林卓楠，分別在社交網留言悼念媽媽，詠渝寫道︰「媽咪，唔使擔心我哋啦，我哋會照顧好自己，喺天國同公公婆婆玩得開心啲啦！我相信你只係換咗第二種方式嚟陪伴我哋，喺嗰邊都要好好咁照顧自己啊！世界上最好嘅媽咪，愛你。」而卓楠則寫道︰「媽媽，這幾年辛苦你了，你現在終於有時間可以休息，雖然這張相有點醜，但是你不要介意，因為我圖片庫只有這張照片，所以不要生氣，希望你在天國和公公和婆婆玩得開心點。」可見兩姊弟承諾媽媽會好好照顧自己，十分生性。

過去一年一直陪住太太抗癌的子博，早前為太太在網上搞眾籌，接受幹細胞治療的醫藥費，可是完成第一個療程後，對Shirley的病情效用不大。前晚子博向《蘋果》表示，太太臨終前因出現嚴重腹水及水腫等情況，近一個星期已多次進出醫院。由於Shirley身體太弱，若果為她急救做心外壓會壓爆她的胸骨，故之前已填了拒絕救書及捐出眼角膜，遺愛人間。

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