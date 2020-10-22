林德信被父親林子祥翻炒舊片批評 可宜平安夜婚禮延期明年披嫁衣

林德信和ViuTV主持可宜早前合作拍攝宣傳短片，今日在觀塘首播，兩位主角現身欣賞。可宜原定計劃今年12月24日平安夜與圈外男友鄭錦興舉行婚宴，最新消息因疫情問題要延期至明年暑假，她坦言失望：「家姐喺英國疫情嚴重，趕唔到返香港，我得一個家姐，好想佢見證結婚。」

林德信初出道時已認識可宜，兩人有不少共同朋友，近年亦在互聯網發達下促成合作，戥對方找到另一半高興。疫情開始時林德信在網上開設頻道玩音樂，令一班喜愛音樂人可以聚集，同事慶幸逆境下仍有廣告、活動工作，他謙虛說：「有啲工作疫情前接，自己好好彩，覺得呢個時勢大家要幫忙大家，正面思想。」

早前爸爸林子祥73歲生日，林德信說：「佢每年都強調唔好送禮物畀佢，不過爸爸近日喺屋企好悶，一向冇接觸開智能手機同電腦，而家好叻識得睇YouTube，經常會彈一啲資訊出嚟，睇到我喺屋企唱歌嘅片段，之後就會搵我好認真畀意見我。其實啲片已經係幾年前，佢可以追看返好多嘢睇，大家多咗呢類話題。」

雖然爸爸一把年紀，但對林德信戀事沒有過問，只希望他事業做得更好，林德信說：「我想暫時安排好工作先，一步一步嚟，先再諗下一個階段。身邊好多人都鼓勵我行自己方向，香港好難生存，想要家庭有屋係好難，慢慢嚟。」

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