經典漫畫《棋魂》慘被大陸改編真人版 佐為犯禁隨時唔播得

經典圍棋漫畫《棋魂》是不少動漫迷心目中的神作，不過當年盛傳漫畫因為政治問題而匆匆收尾，令漫畫多了一重朦朧面紗。

大陸影片網站愛奇藝就睇中《棋魂》的潛力，將漫畫改編成真人版網劇，又稱會尊重原作故事架構及人物設定，並多次與原作者溝通改編，令製成品會符合中國文化。原著漫畫講男主角進藤光仍讀小學時，在家中倉庫發現被天才棋士的佐為附身的棋盤，與亦敵亦友的塔矢亮競爭漸漸成為圍棋高手。最近終於見到真人版的海報同預告片，男主角改名叫做時光，但就未見縮敵塔矢亮及恩師佐為，發現棋盤的地方變成寺廟，而棋盤亦變成一塊白布。

真人版預計今年內可以播映，不過大陸網民對改編唔收貨，批評中國版沒有了角色特式。但又毋須太擔心毀童年，因為網劇或者有機會夭折，近年大陸「限X令」十分多，今年7月更有傳廣電總局發出新的「20類題材審查及規避」指引，當中包括「禁止不符科學解釋及沒有正能量的穿越故事」、「禁宣揚靈物附體、妖魔鬼怪、輪迴迷信」等紅線，如果根據漫畫原著，佐為出現就已經犯了多條禁令，但如果要符合所謂「中國文化」，又難以還原原作，難怪有網民認為真人版除了圍棋，與原著根本沒有關係。

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