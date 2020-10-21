潘世亨（Kevin）與陳冠希創辦時裝品牌CLOT及潮店JUICE，前日他與Angelababy同門的中英混血師妹麥少瑜（Fiona）註冊結婚，兩人拍拖四年，上月《蘋果》發現兩人入紙申請註冊結婚，當時Kevin回覆表示未落實婚禮日期，有份出席婚宴大日子的有吳千語和馬天佑，吳千語更接到新娘子的花球。

潮穿裙褂

39歲的Kevin比Fiona大13年，去年1月Kevin在夏威夷求婚成功，今年初Fiona曾透露原打算今年5月在夏威夷行禮，宴請100位賓客搞一個小型婚禮，可是因疫情影響要延期，Kevin當時透露在港只會簽紙，不打算大事鋪張。雖然一對新人都是潮人，但兩人跟足傳統穿上中式裙褂接新娘，而且新娘子之前曾表示自己非常中國化，斟茶儀式一定做足，又指很喜歡小朋友，想盡快有BB。有份出席的賓客在社交網上載一對新人簽紙的情況，片段中可見Kevin和Fiona在眾賓客見證下，完成註冊成為夫婦，兩人在起哄聲中咀嘴。

屢傳婚訊

而當新娘子Fiona準備要拋花球時，幾位姊妹站在一起準備接，可是Fiona沒有拋出花球，反而行近去吳千語將手上的花球親手遞給她，在場人士隨即歡呼及拍手聲不斷。近期頻頻傳出吳千語跟百億「富三代」男友施伯雄的婚訊，接到花球時笑到四萬咁口，可見她有一顆恨嫁的心。

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