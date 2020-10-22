《時代》自揭退休輔警為公司持有人 崩牙駒公司協助海外放映

由楊明、莊思明等撐警藝人主演的電影《時代》，繼被揭電影導演翟俊威、負責劇本及有份演出的翟俊朗、負責美術的翟倩欣，三人父親是前和勝和揸fit人「沙田Me」翟浩琛後，昨晚又有報道指全力支持《時代》的公司INIX，即馬來西亞上市公司INIX TECHNOLOGIES HOLDINGS BHD（0094），其現任主席為綽號「崩牙駒」的江湖猛人尹國駒，而沙田Me是其中一名獨立非執董。

對於與沙田Me及崩牙駒之間的關係，時代電影制作公司今日於FB專頁兩度出澄清post，自揭公司持有人是一名退休輔警務人員陳先生，而電影《時代》唯一投資者，則是熱心愛國愛港的商人羅先生。該公司又否認沙田Me及崩牙駒曾贊助電影拍攝，但兩人所屬的公司INIX，將會是「全力支持及協助電影《時代》與香港以外地區放映之事宜」，故預告片中才會有INIX的logo，亦重申與兩人「沒有任何金錢利益瓜葛關係」。澄清post除了釐清與沙田Me及崩牙駒的關係外，亦有就放映日期、資訊及安排致歉，但仍未有確實上映時間及地點提供。

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