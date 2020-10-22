嵐休團導火線曝光 隊長大野智爆秘戀單親靚媽

日本尊尼事務所組合嵐尚有兩個月就正式休團，下月就年滿40歲的隊長大野智亦計劃暫別藝能界。近日有日媒爆料，指大野智原來與一名像模特兒的單親媽媽相戀多年，兩人還住在同一幢大廈方便見面。

據《週刊文春》報道，大野智的女友A小姐是身材細小的美女，而且育有一名年幼的子女。兩人於七年前認識，半同居的交往已維持了數年，事務所亦得悉兩人交往一事，還要求女方簽下保密協議，必須封口不得向外界透露與大野智的關係。有娛樂記者指，其實兩人於去年1月在嵐宣佈休團時已經分手，大野表示想一嘗自由的生活。大野智於2015年9月亦曾被爆與前女星夏目鈴撻着，大野當時還緊急召開記者會謝罪，表示不會再與夏目鈴見面，令人感到相當驚訝，更認為是尊尼事務所強迫大野智說出這番話，有指大野事後開始不信任事務所，可能成為休團的導火線。另有圈中人爆料，指大野有計劃移居沖繩，而且對藝能界已不再留戀，可能想盡情享受與女伴的樂趣。

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