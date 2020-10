BTS被小粉紅狙擊掀反華情緒 官媒高調撐喬妹平息風波

韓國人氣男團防彈少年團(BTS)早前因發表得獎感言時提及韓戰而意外引來小粉紅出征,批評BTS的發言涉辱華。隨後BTS所屬的事務所Big Hit推出樽身上印有「be with you, be WATER with BTS」的樽裝水產品,由於去年的反送中運動曾借用「Be Water」為口號,再次引來小粉紅不滿。由於BTS紅爆全球,所以小粉紅狂狙擊BTS,令到國際fans大感不滿,更掀起反華情緒,即時令到 《環球時報》亦删報道疑為事件降溫。

而日前又傳出大陸速遞公司停止運送跟BTS有關的商品進口大陸,令到有關話題再次惹來網民的熱烈討論。根據今日韓媒報道,報道中形容因為武漢肺炎關係而令在國際社會上地位下降的中國,為免因打擊BTS而令中國與韓國關係出現裂痕的迹象,所以就對韓國女神宋慧喬抗日捐贈行為給予高度讚揚,並開始着手收拾殘局。

報道指,官媒《環球時報》英文版昨日提及喬妹向黑龍江省海林市歷史人物博物館捐贈了抗日戰爭英雄金佐鎮將軍銅像,並大讚喬妹的舉動受到fans和中國人的高度讚揚。文中分析因為武肺而受到國際社會批評的中國正致力於與韓國等國家維持友好關係,擔心BTS事件會導致中韓關係惡化,所以對喬妹的舉動就表示讚揚,透過官媒着手解決事件。而一眾大陸網民亦紛紛留言大讚喬妹舉動:「人美心更美」、「宋慧喬成為了中韓關係發展的窗口」等留言。

