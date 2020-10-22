add名人時尚 | Stella McCartney支持「粉紅十月 」 Pandora響應「世界兒童日」

【Stella McCartney支持「粉紅十月 」 】

每年的十月被定為「國際乳癌關注月」，不少品牌都會積極嚮應，舉辦不同活動，也會推出限量粉紅色產品。其中Stella McCartney將於今個月發起一年一度的提升乳癌防治意識宣傳活動。這次的宣傳廣告大片由普利策攝影獲獎者，著名攝影記者Lynsey Addario和紀錄片制片兼策展人Alice Aedy 拍攝。片中大家可以看到不同年代、背景和年齡的女性們，自信大方地分享因患乳癌而失去乳房的故事，藉此提醒女性關注自身健康。

她們都配戴上Stella McCartney的Louise Listening術後康復胸圍，一款蘊含高科技，專為經歷乳房切除手術的女性打造的胸圍，特別採用超柔棉和棉質蕾絲打造，時尚富女人味，柔軟有彈性的下帶和前後鈕扣，亦方便穿戴。2018年推出的改良設計包括超軟內袋，可與假體配合使用，配備XS-XXL的擴展尺寸範圍，適合32A-42E的罩杯尺寸，胸圍自2018年起通過Stella McCartney Cares免費提供，今年該款胸圍再次按需求限量供應。

此外，品牌也推出限量版粉紅色Whitney Popping內衣套裝，採用Logo標識運動內衣邊飾、無內襯廓形與花卉蕾絲，碰撞出剛柔並濟的風格，輕鬆舒適的版型，適合日常穿著着，該系列的銷售額將捐獻給Stella McCartney Cares基金會，而該基金會同時支持世界各地的慈善機構和組織，包括利物浦的Linda McCartney中心和倫敦的Hello Beautiful 基金會。

【Pandora響應「世界兒童日」】

至於另一邊箱，珠寶飾品品牌Pandora為延續對聯合國兒童基金會（UNICEF）的支持，以及響應11月20日「世界兒童日」，特別於丹麥哥本哈根舉行一場以激發孩子靈感和想像自己未來的創意工作坊，鼓勵參加者各自運用一個簡單的紙皮箱，發揮創意，工作坊過程特別製作成一齣勵志短片，並由品牌大使 Millie Bobby Brown旁述，希望短片能令世界各地的人士對這個計劃產生共鳴。

Pandora透過2019年開展的長期合作計劃，協助UNICEF為逾一千萬名兒童與青年爭取學習機會、勇於表達自我，並在未來就業。為慶祝世界兒童日，Pandora也特別為 「Charms for Change」 項目推出一款全新限量版吊飾；地球形狀的藍色琺琅吊飾，打開呈現一個小巧銀色心形，在今年10月22日至明年1月22日期間，Pandora每售出一顆吊飾，即向UNICEF捐出15歐元，以支持UNICEF促進兒童福祉的工作，包括教育、性別平等、權利意識、賦權兒童等項目，令大家可以在購買珠寶飾品的同時，也表達對全球弱勢兒童的支持。

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