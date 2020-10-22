曹查理演淫賤皇帝有艷遇 女藝人試鏡全裸任睇

苑瓊丹、曹查里、吳浣儀和劉鍚賢為了香港開電視節目《開工大吉77》錄影，晚上在燒烤場接受訪問。在80年代起經常拍攝艷情戲的曹查里，回想當年拍攝李翰祥的電影，特別到韓國參與戲中「宮女」角色的面試，曹查里指參選的女藝人全大有來頭，也是美女，李翰祥要求面試女星全裸在他們面前甄選，曹查里飾演淫賤皇帝，見咗20、30女仔，表示參與藝人個個都靚。

被問到這個淫賤皇帝在戲外可有因此有得着？曹查里笑言：「喺韓國凍到零下幾度，凍到縮埋，尿都屙唔到啦！又唔可以黐住火爐，一陣又脹起。」但他笑言若跟苑瓊丹合作，對方只能做皇后，因為皇后要穿衣服，要不然每次見她也要傳御醫。

而他跟苑瓊丹在拍劇時合作，曾一起到潮州工作，苑瓊丹指4個半小時車程曹查里不斷講親身經歴鬼故，曹查里指他與太太也曾有靈異經驗，有靈體在他家中纏繞多個星期，他說：「有次我拖太太去睇醫生，（張）智霖見到我哋，但問我：舅父你做乜拖住個男人。」經處理後平息事件，後來太太嚇到返加拿大。

另外，林子博太太近日病逝，曾跟林子博在亞視合作多年的劉錫賢得知消息也感驚訝，他說：「早幾星期見面，大家傾明年嘅工作，佢仲話太太接受治療都OK，仲希望佢慢慢好落去，估唔到幾星期後就出事。」他表示稍後會聯絡子博，一班朋友了解後看怎麼作出幫手，問到可知對方會否有經濟壓力？他說：「而家個個都有經濟壓力，知道佢為太太用晒積蓄，太太身後事都要使筆錢，一班朋友睇吓點幫佢。」而他知道林子博女兒在社交平台寫了對母親的感受，讚小女孩乖巧、生性。

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