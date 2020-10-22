李秉憲《南山的部長們》代表韓國角逐明年奧斯卡

韓國名導奉俊昊執導、男星宋康昊、李善均等人主演的韓片《上流寄生族》揚威國際，於今年2月舉行的「第92屆奧斯卡金像獎」中，獲頒最佳電影、最佳導演、最佳原創劇本及最佳國際電影四個大獎，創下歷史新紀錄，成績斐然。

韓國電影振興委員會昨日宣佈，由影帝李秉憲、李聖旻、郭度沅、李熙俊等人主演的《南山的部長們》，將代表韓國角逐明年「第93屆奧斯卡金像獎」的最佳國際電影，未知能否延續《上流寄生族》的氣勢。

《南山的部長們》於今年1月武漢肺炎期間在當地開畫，仍然吸引逾475萬累積入場人次，成為今年韓國最賣座電影。電影改編自同名小說，以1979年時任總統朴正熙遇刺案為題材，講述暗殺前40天期間所發生的故事。韓國電影振興委員會表示：「該片展現出韓國為達到經濟發展，黑暗歷史的本貌，非常有魅力，在美國知名度高的李秉憲演技也很卓越。」

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