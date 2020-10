祖瑟夫撐港人丨型男新作《芝加哥七人案》談抗爭映照香港

荷李活男星祖瑟夫哥頓利域(Joseph Gordon-Levitt)於fb呼籲香港人為一首詩錄音,詩中寫到:「人們因上街而在一起,自由的戰士」,明撐港人,令網民大為感動。祖瑟夫新作《芝加哥七人案:驚世審判》(The Trial of the Chicago 7)近日在Netflix上架,同樣也引起迴響,當中講到美國1968年的真人真事,7名示威者被警方濫捕後,遭政府作有偏見的檢控。法庭內外,示威者與政府展開激烈抗爭,一幕幕示威場面、警方虐打市民、法官弄權的畫面,都像映照香港,不少香港觀眾看後都表示感觸。

祖瑟夫於加州洛杉磯出生,童星出身的他,成名作品為電視喜劇《3rd Rock from the Sun》,並因此劇3度獲提名演員工會喜劇組最佳演出獎。往後他開始闖入大銀幕,90年代拍下的《戀愛新世紀》(10 Things I Hate About You)成為了經典青少年喜劇。不過他最廣為人識的,是2009年愛情片《心跳500天》(500 Days of Summer),道出了不少毒男心聲,其後他參演的《潛行凶間》(Inception)、《風雨同路兩支公》(50/50)、《蝙蝠俠: 夜神起義》(The Dark Knight Rises)等令他成為荷李活當紅影星。近年他致力發展網站hitRECord,為不同的創作人提供平台與資金,鼓勵有志者發表創作。

