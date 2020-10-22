祖瑟夫撐港人丨型男新作《芝加哥七人案》談抗爭映照香港

荷李活男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）於fb呼籲香港人為一首詩錄音，詩中寫到：「人們因上街而在一起，自由的戰士」，明撐港人，令網民大為感動。祖瑟夫新作《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7）近日在Netflix上架，同樣也引起迴響，當中講到美國1968年的真人真事，7名示威者被警方濫捕後，遭政府作有偏見的檢控。法庭內外，示威者與政府展開激烈抗爭，一幕幕示威場面、警方虐打市民、法官弄權的畫面，都像映照香港，不少香港觀眾看後都表示感觸。

祖瑟夫於加州洛杉磯出生，童星出身的他，成名作品為電視喜劇《3rd Rock from the Sun》，並因此劇3度獲提名演員工會喜劇組最佳演出獎。往後他開始闖入大銀幕，90年代拍下的《戀愛新世紀》（10 Things I Hate About You）成為了經典青少年喜劇。不過他最廣為人識的，是2009年愛情片《心跳500天》（500 Days of Summer），道出了不少毒男心聲，其後他參演的《潛行凶間》（Inception）、《風雨同路兩支公》（50/50）、《蝙蝠俠: 夜神起義》（The Dark Knight Rises）等令他成為荷李活當紅影星。近年他致力發展網站hitRECord，為不同的創作人提供平台與資金，鼓勵有志者發表創作。

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