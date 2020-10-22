add名人時尚 | 時尚惡魔Anna Wintour 與第2任丈夫傳婚變

在時尚界擁有舉足輕重地位，知名時尚雜誌《Vogue》美國版主編Anna Wintour，近日傳出與結婚十六年的第二任丈夫Shelby Bryan分手，二人於1999年交往時Shelby Bryan還是有婦之夫。報道表示還不明確二人分手的原因，但有傳聞稱Shelby Bryan是回到了前妻凱瑟琳身邊，但消息來源向《紐約郵報》表示，凱薩琳未與Shelby Bryan復合，而二人之間的牽絆只有小孩。

報導指出，Anna Wintour與Shelby Bryan已有好一段時間未有同框亮相，而且早有關於二人婚變的傳聞。Anna Wintour先前曾與精神科醫師David Shaffer有過一段婚姻，並育有一子一女。Anna Wintour與投資大亨Shelby Bryan於1999年交往時，曾引發一陣騷動，因為安娜甘願當對方小三，交往五年後二人才結婚。目前，Anna Wintour的發言人不願意針對婚變報導作回應。

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