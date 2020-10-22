爆相爆片丨陳凱琳孖阿媽陪大仔公園放電 老公忙拍劇搵奶粉錢

陳凱琳和鄭嘉穎婚後積極造人，去年2月生了大仔鄭承悅（Rafael），今年7月再誕下細仔鄭承亮（Yannick），兩年抱兩。轉眼間細仔已3個月大，而陳凱琳亦火速收身，為了照顧一對年幼兒子，陳凱琳生完B後未有接劇，只是於今年9月與老公合體化身韓劇《夫妻的世界》的男、女主角拍廣告搵真銀，至於搵奶粉錢的重任，則落在老公鄭嘉穎身上。

近日忙於拍新劇《兒科醫生》的鄭嘉穎，連中秋佳節都要與劇組一齊度過，湊仔的重任就落在老婆陳凱琳身上。《蘋果》讀者王先生透過「爆相爆片」，早前拍到陳凱琳帶着大仔和一名中年女士，現身北角油街公園，片段中陳凱琳一身黑衫黑褲，還戴住黑超，而身旁的中年女士，疑為陳凱琳的媽媽。

讀者王先生表示，當日約下午2點左右，見到陳凱琳一行三人來到公園，雖然當日是假期，但公園內人流不算多。片段中可見，陳凱琳最初抱住囝囝，及後她又放下囝囝讓他自己行，但行了幾步，囝囝又要扭抱，此時陳凱琳掛住按電話，婆婆便出手抱起寶貝孫，見Rafael對一個展覽廳內的展品十分好奇，手指指場內，陳凱琳就向兒子講解了兩句。

之後行到一條戶外樓梯，Rafael雖然只有2歲，但他要行上樓梯，讀者王先生說︰「見婆婆陪住個孫行上去，拖到實一實，驚佢跌親，反而陳凱琳企喺樓梯下面，冇陪個仔行上去。」片段中看到Rafael落樓梯時，喊了一聲「媽媽」，陳凱琳便行上幾級樓梯來回應兒子，並幫手抱兒子回地面。

王先生更表示Rafael十分精靈，他說︰「見佢對周圍事物都幾好奇，周圍望，而且仲好精靈，但唔算百厭。」之後婆婆抱住小孫兒去看假山，又行上石壆學行路，而陳凱琳幫兒子拍下可愛的一面，三人大約在公園逗留了大半個鐘，讓兒子放完電便離開。

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