韓國小姐結果出爐 怕撞樣玩新賽制要求佳麗即場卸妝

一年一度的韓國小姐選舉於昨日公佈結果，由於受疫情影響，今年韓國小姐選舉就採取事前錄影的方式，並於昨日在網上公開賽果。最終冠軍「真」由就讀於首爾同德女子大學廣播演藝系的22歲金惠珍奪得，在比賽中一直以積極樂觀態度完成了各種任務的金惠珍，令人留下深刻印象，得以撼贏一眾對手成為冠軍。金惠珍獲獎後表示：「我要成為好似金成鈴、李荷妮前輩一樣受歡迎的演員。」

由於以往韓國小姐選舉都因為佳麗「撞晒樣」，而被質疑各佳麗整容整到撞樣，所以由去年開始大會已揚言拒絕整容樣，今年大會更大膽玩「素顏挑戰」，要求20位候選佳麗卸下妝容，以全素顏的樣貌示人，同時又要穿上密實套裝出鏡，展現她們傳統端莊一面。不過據報道指，當有部份佳麗聽到要全素顏示人時，亦掩飾不了慌張，似乎擔心素顏會扣分趕客。

而亞軍「善」有兩位得主，分別是21歲就讀淑明女子大學的李華仁和19歲來自蔚山的柳瑞彬。季軍「美」則是就讀梨花女子大學時裝設計的20歲全妍珠和就讀韓瑞大學航空觀光系的22歲全慧珍奪得。當中柳瑞彬屬候選佳麗中年紀最細的一位，但她憑精通三國語言和自信受到了評判的關注。

據報道指，為做足防疫措施，所有候選佳麗和工作人員都要事前接受檢疫，結果呈陰性後才可以進行錄影。今屆韓國小姐由男團Super Junior隊長利特和韓國小姐「美」出身的李允智擔任司儀。

對於今屆韓國小姐破格要求佳麗素顏示人，網民都一致讚好，認為自然美是能表現出女性的美麗，不過亦有網民驚訝原來韓國小姐至今仍在舉辦，亦覺得新不如舊，近年已甚少令人一見難忘或是一炮而紅的韓國小姐。

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