龍小菌新歌寄語青年振作 承認新版MV遮「國民教育」累ViuTV被鬧

龍小菌與她所屬的樂隊「帶菌者」今年7月推出歌曲《玻璃心》，龍小菌在個人facebook專頁順利落廣告宣傳，但樂隊專頁廣告卻受阻，被facebook告知「廣告違反規定，廣告不得含有明或暗示個人特質的內容」，質疑facebook作出政治審查。龍小菌其後解釋《玻璃心》只是情歌，但另一首描述極權社會的《我哋》，就曾上載至樂隊專頁。

上月帶菌者推出新歌《不倒翁》，希望藉歌曲鼓勵未來主人翁可以像不倒翁般，跌倒後重新站起，但竟然再次牽涉入政治審查的糾紛當中。帶菌者近日接受ViuTV音樂節目《Chill Club推介》訪問，在本周一（19日）播出一集中，帶菌者介紹《不倒翁》，形容歌名其實是「當個不會倒下的未來主人翁」的縮寫，面對疫情加逆境，歌詞特別想鼓勵時下年輕人及學生。

不過有眼利網民在FB「文人多說話」群組提出證據，指當日ViuTV出街的MV與帶菌者的YouTube版本不同。在YouTube版MV中，原本彩色的畫面在電視版中變成黑白；其中女學生拿着的紅色封面書籍，YouTube版清楚可見封面有「國民教育」4字，但在電視版本中卻被打格。網民質疑與「港區國安法」有關，並說「而家連ViuTV連『國民教育』變到敏感詞彙都唔講得？」又不屑ViuTV播「河蟹」版MV。

《蘋果》今日致電ViuTV了解事件，ViuTV回覆：「謝謝查詢。龍小菌主唱的歌曲《不倒翁》MV是由帶菌者提供予ViuTV，ViuTV播出該MV前未有作出任何修改。」

龍小菌接受《蘋果》訪問時，承認並非ViuTV河蟹，而電視版MV是另一本版，她說：「因為我哋請咗個宣傳，連繫唔同平台，佢話上電視可能有唔同準則，等我哋MV容易擺到上電視。雖電視版有啲改變，但唔係好影響到我哋首歌主旨，導演立即剪另一個版本，我哋都想首歌喺電視播到，始終電視係一個主流平台，多啲人睇到聽到係好啲。」問到可覺自我過於敏感？龍小菌回應：「而家環境好狹窄，好難生存，宣傳人員建議係啱，我哋只想多啲人聽到首歌。」

龍小菌7月就《玻璃心》受訪時，曾預計不久將來會有人因為創作而被捕，又說現時所有決定都要考慮清楚：「疫情、政治氣氛，所有嘢加埋產生嘅心理恐懼，令大家都選擇收埋自己，充滿孤獨感，作為公眾人物，我都驚俾人話。而每做一件事都要諗得好清楚，避免唔到自我監察。」

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