徐睿知谷胸露乳貼裝熱爆網 靠金秀賢上位明年回歸公仔箱

韓國女星徐睿知因為和男神金秀賢合作劇集《雖然是精神病但沒關係》而極速上位，她昨日以一條超性感谷胸露肩長裙現身「第29屆釜日電影獎」紅地毯，更不慎露出乳貼，即時搶盡風頭。而其一身打扮更掀起網民熱烈討論，網民大讚她的身材比例令人「瘋了」，又稱她為「最佳理想型」，亦有網民留言：「好像公仔一樣」、「如漫畫女主角」、「歷代級禮服」等，引起熱議。

徐睿知拍畢《雖然是精神病但沒關係》後，成為視壇新貴，更獲不少劇本邀約。根據今日韓媒《體育朝鮮》報道：「徐睿知選擇了OCN新劇《愛爾蘭》（暫譯）作為下一部作品。《愛爾蘭》是一部揭露隱藏在濟州島秘密的作品，講述了長久以來為了消滅人類而尋找機會的妖怪們的故事。」徐睿知在劇中飾演大韓集團會長的獨生女，因為被流放到濟州島，而被妖怪們視為獵物，幸而得到神秘的妖怪獵人保護，展開一段命運般的愛情故事。《愛爾蘭》將拍成10集電視劇，預計明年上半年在OCN開播。

另外，另一男神李敏鎬早前落實拍攝Apple TV+電視劇《Pachinko》，劇組今日宣佈將於下周一起展開跨地域拍攝工作，並分別在韓國、日本及美國實地取景。李敏鎬在《Pachinko》中飾演Hansu 一角，一名與惡勢力勾結的商人，個性神秘，將於劇中展開一段禁忌之戀。而同劇演員還包括Jin Ha、Anna Sawai、Minha Kim、Soji Arai及Kaho Minami等。

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