麥包疫市創業屢惹是非 投資冰室去年執笠收場

前大台藝人麥長責（麥包）位於大坑賣和牛舖今日凌晨遭人淋紅油，麥包回覆《蘋果》表示不知道發生甚麼事，拍擋已報警，現交由警方處理。近年麥包可謂頭頭碰着黑，離開大台後，雄心壯志準備連串計劃，打算為人生創出新一頁，殊不知遇上武漢肺炎肆虐而停工大半年，幸好未有打沉麥包，在今年7月爆發第三波疫情下，他與友人合資在在大坑賣和牛，老婆和女兒都落手落腳幫手，一家人拍住上搵錢。

不過黑仔事件總是接二連三地發生，先是好友湯寶如在社交網放了到麥包新舖撐場的照片，因有網民問了一句麥包新舖是否賣包，湯記一句「幫你打包」而惹來一輪罵戰，她一度出Post公審網民，留言：「本人保留一切法律權利！造謠。」接着又有《蘋果》讀者報料，指麥包的外賣店未有有效的飲食牌照，麥包回應說：「我有商業牌照㗎，同埋我唔係餐廳，唔需要飲食牌照，我諗要問問讀者投訴啲乜先。我唔攞正牌點做啫？」他亦表示不知道為何有讀者會作出這樣的說法。

其實多年來麥包一直鍾情投資飲食業，在2017年9月曾經在九龍灣開冰室，當時他未有透露投資金額，只表示生意不俗，不過最後在去年執笠收場。他更因為老婆在2014年捲入iPhone騙局而被騙逾400萬元，麥包因此而損失在大台工作的機會，甚至連代言工作亦被中止，收入大減，麥包作供時，一度哽咽指在公司遭人冷眼看待，有同事見到他時會刻意耷低頭，直言「大家都覺得我犯咗刑事罪咁。」

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