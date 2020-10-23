YouTuber疑抽水強加罪名 秋生稱等收乞衣律師信兼解釋咩係「漢奸」

在娛圈見盡奀星炒作黐新聞，怎料今時今日嘅香港，有啲寂寂無名嘅人都要靠人哋嘅生活用嚟攞一啲存在感，講緊就係一個唔多人識嘅YouTuber「肥仔」，事緣該名YouTuber「肥仔」講黃秋生早前接受壹週刊訪問，指秋生要斷捨離搬離居住20年的居所，決定移居台灣，他就無啦啦讀出秋生嘅訪問內容，指舊屋紀錄他「由風光到乞兒嘅回憶」，此人卻多次扮講錯嘢，表情極浮誇，講嘢更多次「加鹽加醋」把莫須有嘅「罪名」加在秋生身上，立場相當鮮明。

秋生昨日已叫網民唔需要睇呢個人嘅頻道，只係轉發咗呢張圖，叫該人等收律師信，「首先大家唔使入去睇，千祈唔好益佢。我唔係想同佢做宣傳，我只係想話佢知，肥仔，你話我快樂地破壞香港，你唔道歉，等收信啦，我破壞咗啲乜呀？你收過乞兒律師信未？你真係以為虎落平陽呀？而家破壞香港係暴動罪喎你知唔知呀肥仔？講嘢成日『咁呀，咁呀』，咁你老X咩」。

今日凌晨再講起該名網民，秋生指為免益咗嗰個人，自己惟有「冇嘢搵嘢嚟講下，所以話啲契弟真係冇腦又扮博士」，他指最近有些人動不動話人係「漢奸」，秋生解釋「漢奸」要有兩個條件，第一就係奸，第二點比較重要，就係該人必須係漢，唔係「漢子」呀，秋生反問大家有沒有見過外籍人士或日本人係「漢奸」，卻離奇地有些人開口埋口就咁樣去罵人，「搞清楚人哋係乜人先亂X咁屈啦智障。正如大家都唔可以話班契弟喺外國勢力，雖然佢哋有啲有BNO ，有啲又有外國護照」。

不少網民都好認同，因為近年不少玻璃心嘅人，又或者小粉紅都會將呢兩個字，掛在嘴邊，有網民回應：「以佢哋嘅見識，黑眼睛黑頭髮黃皮膚都係中國人。」秋生笑言：「講中文就中國人，咪即係有鬚就係老竇咁上下啦！」另有網民亦好詳細咁解釋「漢奸」嘅定義，秋生亦搞笑回覆：「不用解釋那麼多的，跟他們智力有問題的，說了白說，簡單講，有賣必有買，誰是買家？」

網民都對呢個話題相當感興趣，直至今午12點，該post已有逾1.7萬like，同時有網民好奇：「其實有幾多中國人真係純種漢人。」秋生按歷史去講：「冇！我敢講一個都冇。你查吓中古漢語就知，而家啲普通話根本唔係漢語。」另一網民就補充：「五胡亂華嗰陣，其實純種漢人已經幾乎絕種。」

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