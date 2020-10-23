韓女主播陀B 36周 公開體重呻肥足15磅

現年34歲的韓國前KBS電視台體育頻道主播、綜藝節目主持人崔熙，於今年4月與企業家男友奉子成婚，婚後個半月就公佈懷孕好消息。目前懷孕36周的崔熙日前已透露預產期還有20天就到，所以她心情十分緊張。

而昨日她公開自己的最新體重數字，並留言：「吃了美味的晚餐，但睡不着覺」，崔熙透露自己腹中胎兒現時重3kg（6.6磅），但自己的體重卻有67.5kg（約148.5磅）。崔熙留言問：「孩子是3kg，那麼67.5kg減掉3kg是？。」今年7月崔熙已在個人頻道公開懷孕時的體重為60.9kg（約134磅），又表示擔心體重不能回到懷孕之前。

而看到照片後，早前做媽咪的韓劇《金秘書為何那樣》女星徐孝琳就留言：「我肥了18kg（約39.6磅），但孩子還不到3kg（6.6磅）。」崔熙就搞笑回應：「我也馬上就能超過。」

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