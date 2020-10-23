陳凱琳產後露纖腰過度收腹 變排骨人Tube Top現鬆位

娛樂圈女藝人今年陀B、生仔好消息一個接一個，而圈中唔少靚媽在陀B期間，身形不似懷孕之餘，到生完不足一個月更火速收身，身材還比未生時更纖瘦，令不少媽咪羡慕又妒忌。圈中代表人物分別就有陳嘉寶和陳凱琳。現年29歲的陳凱琳，今年7月誕下細仔Yannick後，短短3個月便重新投入工作。連日她在IG所po的照片中，都見到她收身的成果。

陳凱琳今日在IG中，貼了數張穿上露腰裝的相片，側面看其纖腰和扁平的小腹完全不見妊娠紋，其所穿的桃紅色Tube Top上衣，心口位置估計加了墊關係，上圍顯得豐滿，可是Tube Top的下擺卻離奇顯得「鬆泡泡」現窿位，予人上下不對稱的奇怪感覺，估計是她太用力挺胸收腹原故。陳凱琳指套衫並非自己擁有，而是朋友的私伙衫。她留言說：「懷孕嘅時候睇到好朋友喺IG着住呢套衫，我就即刻ｍessage佢讚好有型，So Sexy！佢就話，妳生完之後我借畀你着啦！我心諗，幾時先着得到呀？估唔到呢個畫面出現啦！」有網民留言讚她fit，又讚她性感，不過亦有網民話她太骨感，更提議她吃多點有營養的食物及不要過度減肥，以免矯枉過正。

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