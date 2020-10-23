劉青雲劉德華相隔18年再合作 難忘戲中被吊8層樓高

武漢肺炎影響下，不少電影都要延期出街，現時疫情有緩和迹象，之前拍好的電影亦陸續安排上映，其中劉德華、劉青雲及大陸女星倪妮主演的《拆彈專家2》，將於2020年底上映，今次亦是華仔、青雲繼《嚦咕嚦咕新年財》後，相隔18年再度合作，二人在鏡頭前正面交鋒，戲外則無所不談，十足「老朋友」一樣。

相隔多年再跟華仔碰頭，青雲直言兩人依然有默契：「時間多少同默契冇乜關係，有啲演員會特別有火花，等於今次《拆彈專家2》，大家有共同理念。」華仔就認為人與人之間的緣分好特別，「每次同唔同嘅演員合作，好似入行初期同發哥（周潤發）等演員合作都會有特別默契，就算鏡頭冇特別交代係兩兄弟，出嚟感覺都會畀人係兩兄弟，呢個係演員間嘅化學作用，正如青雲同倪妮有一場戲，我企喺旁邊睇，令我覺得『嘩』，成套電影充滿演員嘅努力，有意想不到嘅驚喜！」

問到兩位影帝最難忘的拍攝場面，青雲坦言是當中一場「拯救」戲，二人登上一輛貨van，然後由吊臂將貨van吊上8層樓高，青雲說：「雖然導演有話吊高，但冇講話吊幾高，拍攝時候1、2、3就吊咗上去，我仲諗住會慢慢試，點知一take搞掂。」身旁華仔聞言即指：「雖然係好快，但見武指佢哋好認真，每次吊之前都會檢查條威吔有冇破損，以前拍戲就搵命博，而家會覺得被照顧，安全感好大。」除了吊威吔戲，對華仔來說，最有印象的是可以再次和青雲合作：「我最深刻係同青雲開工，感覺好新鮮，好似見返個舊朋友咁，十幾年前合作嘅感覺返晒嚟！」

提到今次角色，青雲表示演繹和第一集有點不同，他說：「之前我演嘅拆彈專家，係帶有喜劇感，今次就係實牙實齒嘅拆彈專家，有好複雜嘅行動同大型嘅爆炸，而且今次帶出一個訊息，有啲嘢失去咗係搵唔番。」華仔亦表示今次電影充滿令人反思的訊息，就連他亦有所覺悟：「意外同明天，大家唔會知道邊樣出現先，戲中嘅我，成日緬懷過去，然後又會話將來要點點點，但其實最重要嘅唔係過去、唔係將來，係現在。」他亦指戲中帶出世界上最危險的炸彈，其實是人性。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！