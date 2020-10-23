𡃁模Celia K.湊兩女呻攰爆 好生養再陀第三胎

𡃁模潮過去，當年同期出道的一班𡃁模郭玥彤（Celia K.，前名郭穎兒）、盧頌之（DaDa）、余曉彤（Hidy）和吳燕安（Annie G.）都先後結婚生仔，升呢變媽模，其中曾演電影《一路向西》的Celia K.今日在FB公佈懷有第三胎，她算是一班媽模中最好生養。Celia於2016年嫁給商人老公李冠鋒，兩年抱兩，兩公婆與兩女組成四口之家，Celia原已計劃封肚，Celia表示這次「有咗」純粹是意外。

Celia自當上媽咪後，已轉營做KOL，大部份時間湊女照顧家庭，她有空就會在自己的網上節目《彤你吹水》分享生活趣事，今日一集講到做媽咪很攰，她在節目中公佈喜訊：「我已經生咗兩個女，而家肚裏又有一個，絕對唔係追仔，係意外，我完全唔想再肥，唔想再dum落去，做媽咪每日可能冇做到啲乜嘢都覺得好攰。每日一朝早囡囡醒就會叩門入嚟，雖然我家有工人姐姐，但都會發揮少少母愛照顧佢哋。」Celia細數每日如何貼身照顧兩女返學去街的情況，全程都忙碌不停手，朝早瞓醒兩個鐘，忙到已用晒全日嘅元氣，我真心佩服一嘢拖幾件冇工人幫手嘅媽咪。」

Celia今日回覆《蘋果》時強調不是為追仔而再生，她說：「今次真係意外，我一向麻麻鍾意囝囝，而家都4個幾月，我未去照性別，男女都沒所謂，我好鍾意女，我想生囡囡湊成三姊妹。」Celia的長女李明芯3歲，二女李明珈則2歲，肚中BB預產期在明年3月左右，Celia希望到時疫情已過。

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