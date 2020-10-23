add名人時尚 | Kate Middleton紅色大衣配黑手袋 來自台灣設計師Grace Han

英國皇室一向有影響力，其中英國劍橋公爵夫人凱蒂（Kate Middleton）更有最受歡迎皇室成員之美譽，穿衣打扮經常成為焦點，穿過的服飾一經報導就會被搶購一空，堪稱皇室裡的最強帶貨王。

凱蒂出名愛舊衣新着，也不計較品牌和價錢，早前她在出席自己發起的「Hold Still」攝影展時，一襲Alexander McQueen紅色長大衣，簡約大器又不失女人味，當然吸引不少目光。與大膽的紅色相搭配的，是黑色百褶裙、Gianvito Rossi黑色麂皮粗跟鞋，還配上一個簡約的黑色手袋，經粉絲搜查，原來屬於台灣設計師品牌GRACE HAN，令人甚為驚喜。

在台灣出生的Grace Han，因父母的關係，成長歷程輾轉於台北與倫敦之間，因此根植於兩地，2019年成立專注於高級配飾和皮件的品牌GRACE HAN，首間旗艦店就坐落在倫敦 。這次凱蒂所用的小手袋屬於「Love Letter」款式，翻蓋簡潔的線條像個信封，售價為1,595英鎊，相信經凱蒂加持後，將會成為熱門品牌。

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