黃一山逆市下狂接15部電影：有工開好感恩

香港電影市道因為武漢肺炎疫情影響下變得更慘淡，不少藝人於是北上搵食，如大台資深演員劉江和于洋離開大台後，都先後表示會返內地發展。

早年結婚後移居廣州的黃一山（細龜），在逆市下卻密密接戲，繼月前拍完葉念琛執導的《唐伯虎之偷天換日》，客串演出劉觀偉執導的《一眉先生》後再拍了兩部大陸電影，今個月細龜更一口氣跟大陸電影公司簽下15部電影合約，包括已完成的《瘋狂的龍蛋》，片中他演落難皇帝慘遭虐待，另一部是《血陀羅》演將軍，而今日他正在橫店為《寶芝林2之英雄無悔》開工，片中飾演奸商。

細龜今日接受《蘋果》電話訪問時，表示未來一年預計都會在橫店開工。他說：「算係托賴，逆市有工開真係好感恩，本來東方影業有部戲搵我返香港拍一日戲，但返嚟一日要家居先隔離14日，返到大陸又要喺酒店隔離14日，所以推咗。」密密開工豈非沒時間跟家人見面？細龜說：「都就到嘅，每部戲唔係拍好長時間。我今年56歲，希望趁呢幾年搵到幾多得幾多，做到60歲可以淡出江湖同家人享受生活。」

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