玄彬微晒胸肌冧fans 孫藝珍戴頭飾似足大學生

韓國型男玄彬孖緋聞女友孫藝珍二度合作的tvN劇集《愛的迫降》紅爆全球，亦令二人人氣急升，當中玄彬就升呢做男神。而玄彬所屬的事務所昨日和今日分別公開兩條《2021 HYUN BIN SEASON’S GREETINGS發售！》宣傳片，玄彬在片中分別以兩個型仔look示人，其中一個look上身僅穿西裝褸，微晒胸肌，令fans大感驚喜。

《2021 HYUN BIN SEASON’S GREETINGS》是玄彬為了fans準備的禮物，當中讓玄彬的fans可以購買玄彬的月曆、日記、postcard等產品，好讓一眾fans可以日日見住偶像。

另外，孫藝珍昨日亦在IG大晒獲服裝品牌送上蛋糕的照片，同時她又上載一張穿上該品牌服飾的照片，只見戴上頭飾的孫藝珍擺出微微斜起頭的甫士，一副心事重重的樣子，其靚樣獲網民激讚，更指她的一身裝束十足十大學生一樣。

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