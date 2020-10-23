麥長青和牛店開業3個月遭淋紅油 疑與人結怨：交由警方處理

前無綫藝人麥長青(麥包）今年７月與友人合資過百萬，於香港大坑京街開設的御之牛和牛專門店，開業僅3個月，有消息指該店今早遭人在門外淋紅油，連附近轉角位兩間舖亦遭殃，事後有人報警求助。

《蘋果》今日下午2時許抵達現場，有街坊透露曾有兩名軍裝警及一名便衣警察進入店內了解情況，約下午1時多離開。

據說除麥包的和牛專門店外，同遭淋紅油的居酒屋及另一間和牛燒肉店，其實麥包亦是股東之一。記者在麥包的和牛專門店外視察，見店內有三名職員買了天拿水清潔門口的紅油，但當記者問事發經過，及老闆麥包和老闆娘今日會否返回店舖，他們顯得十分避忌，只回答：「唔清楚。」然後急步返回店內，並拉上大閘，大片紅油污迹仍清晰可見。

麥包今日以短訊回覆，指不清楚發生甚麼事，他說：「多謝關心，唔知咩事，拍檔已經報警，交由警方處理。」有指大坑另外兩間被淋紅油的日式食肆麥包都有份投資，但他否認。問他是否擔心及有沒有跟人結怨，以及會否回舖頭了解一下時，他說：「我今日另有工作，所以不回舖頭。不猜測，交警方處理。」

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