好好拍電影丨許鞍華花3年間完成女主角使命 怕心直口快得罪人

以紀錄本港著名導演、威尼斯終身成就獎得主許鞍華的影片《好好拍電影》，今晚於尖沙嘴舉行首映禮，嘉賓好友包括今次為紀錄片執導的文念中、林家棟、林嘉欣、黃耀明與韋羅莎等也出席支持。

許鞍華首次當「女主角」，她笑說：「最唔想就係上神枱，攞咗終身成就獎，仲做埋女主角，大家睇完可能覺得我喺神枱碌返落嚟，不過，套戲係幾搞笑，唔沉重嘅，導演處理得好好，唔會一大段咁，我拍時又冇劇本，好自然，當咗我周星馳咁拍。」許鞍華又指導演與團隊會不停「死chur」，令她拍到忟憎，不過她對團隊十分信任，唯一要求是希望在初剪時看片，因為怕自己講錯說話得罪人，她說：「因為講咗太多嘢，驚口不擇言，我冇心傷害人，但係變咗是非，不過，有都已經剪晒。」

早前奪得威尼斯影展金獅終身成就獎，許鞍華表示因為疫情，回港也未有慶祝，她笑說：「因為限聚令，4個人都冇乜好慶祝，起碼都要一圍啦。」提到來屆香港電影金像獎延期一年舉行，她說：「可能大會有佢嘅考慮，突然冇咗屆係會失落嘅，可能佢哋覺得就咁公佈唔係咁好。」導演文念中則指許鞍華奪終身成就獎是香港人好大榮譽，而他亦很欣賞許鞍華有一顆對電影矢志不渝的心，他透露紀錄片拍攝了3年，剪接也花了1年時間，希望大家喜歡。

從影32年的林家棟憑港產片《手捲煙》角逐今屆台灣金馬影帝，頒獎禮將下月21日於台北國父紀念館舉行，家棟今晚出席首映時說：「之前以為《黑社會》同《樹大招風》會有份，但都係冇份，今次有份入圍真係超意外。其實我覺得最大機會係導演同武術指導，拍嗰陣有場戲畀火屎入眼，當時有兩個鐘休息，我即刻去睇醫生，再返去拍，因為個場景得1日，唔夠budget。」問到會否親身到台灣出席頒獎禮？他坦言還未落實：「兩睇啦！唔敢落實，因為好多劇本債未還，手頭上有3、4個劇本，又做緊《殺出個黃昏》後期，今次想去參展，想一手一腳搞埋發行，好過癮。」

另外，明哥下月13日將於伊館舉行6場「達明一派REPLAY意難平/神經LIVE」，明哥接受訪問時說：「仲有3個禮拜咋，都驚㗎，下個禮拜先賣飛，得兩個禮拜時間賣，其實係兩個星期前先決定開嘅，因為個場已經訂咗，但係就唔知開唔開到。如果啲飛係賣得晒嘅就唔使蝕嘅。」明哥指演唱會主題是獻唱8張專輯內所有的歌曲，今個演唱會挑選了89與90年的兩張專輯，他笑言當中有30年未曾在台上唱過的歌曲，對他也有挑戰。而餘下的6張專輯的歌曲，希望能夠再舉行3次演唱會，問到反應好會否加場？他說：「睇下情況再加唔加到場，都辛苦嘅，我始終係老人家啦！」至於會否擔心疫情若再爆發要取消？明哥說：「要都冇辦法，希望場地有好啲嘅解決方案，畀期或者唔好罰咁多錢，始終而家都唔係太有彈性。」

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