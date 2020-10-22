荷李活男星祖瑟夫哥頓利域（Joseph Gordon-Levitt）早前兩度於fb向網民徵求香港靚相，計劃在自家創立的網上平台hitRECord，炮製一個關於香港的作品，有不少網民貼上反送中遊行和示威的照片，令網站頓變一個國際文宣平台。昨日祖瑟夫更於fb呼籲香港人為英文詩《香港永不眠》錄音，詩中用字及語句均明撐香港的逆權運動。詩句中讚頌港人是「自由戰士」，而且「聲音會被聽見」。

過去一年，香港經歷了抗暴之戰，引起國際關注。39歲荷李活男星祖瑟夫哥頓利域今年8月在fb向網民徵求香港靚相，計劃在他創立的網上平台hitRECord炮製一個關於香港的作品，他上個月再度在fb上載一張香港夜景照片，並再呼籲網民盡快提供照片，結果連日來網民踴躍貼上各類反送中遊行和示威照片，令網站頓變一個國際文宣平台。9月時王宗堯亦有在fb回應祖瑟夫，感謝他與香港同行，又貼上港人高舉美國國旗的照片。

「香港，淚如雨下」

及至昨日，祖瑟夫再於fb呼籲香港人，為一首擺明撐香港逆權運動的詩錄音，他於fb表示：「有香港人有興趣錄音嗎？我在找幾個人讀出以下幾句，你只需要一個電話！」並附上一張有IFC及天星小輪的維港照片。該篇詩名為《香港永不眠》（Hong Kong Never Sleeps），詩句中不乏港人在抗爭中的描述，包括：「香港，自有天地，在這裏我們譜寫自己的歷史」、「香港，淚如雨下，人們因上街聚在一起」、「自由的戰士，有着痛苦的臉，聲音都會被聽見」等。是次邀請是為了用在新計劃Passport Poems系列，截至昨日黃昏8小時內已超過400人上載聲帶聲演該詩。

hitRECord成共創平台

曾主演《潛行凶間》（Inception）及《蝙蝠俠：夜神起義》（The Dark Knight Rises）等多部電影的祖瑟夫，與哥哥Dan於2004年成立了hitRECord網站，最初只發佈他們拍的短片，並請網民分享意見，而Dan在2010年離世後，祖瑟夫繼續經營。經過十幾年，hitRECord已發展成聚合創作者共同合作的平台，創作者可以歌曲、微電影、小說或是遊戲發起專案，所有人除了可在平台上看到正在進行項目進度，亦可在專案底下留言、回應或是參與合作完成專案。若專案最終有買家購買，創作者可根據他們的參與程度平分收入。

其實自去年逆權運動以來，已有不少荷李活藝人相繼為港人發聲。62歲的莎朗史東（Sharon Stone）上月接受《蘋果》記者視像訪問，主動問起香港近況，不但指心繫香港，大讚港人勇敢，並含淚向港人做出致敬手勢。今年8.31太子站恐襲事件一周年，電影《移動迷宮》（The Maze Runner）27歲英國男星Will Poulter於社交網轉載當日示威報道，並留言力撐港人爭取民主自由，又在Ig的限時動態張貼五一手勢emoji。至於18歲新紮美國樂壇天后Billie Eilish今年6月於Ig中，亦藉支持黑人平權運動同時撐港，並傳發了一則講述港抗爭者如何與警察對戰及應付催淚彈的帖文，及後疑遭內地網民投訴而極速刪走帖文。