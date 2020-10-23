《鬼滅之刃》票房望破200億 宮崎美子61歲露肉封剋星

年屆61歲的日本女星宮崎美子，日前宣佈推出性感月曆及相集，以比堅尼泳裝示人，由79歲大師級攝影師篠山紀信操刀，本周接受訂購後反應熱烈，獲讚身材白滑，身材亦不遜於後生女，令網民紛紛留言表示驚訝，指她的美貌與年齡扯不上關係，宮崎指拍攝時好像回到40年前一樣，消息一出，成為網絡熱話之餘，更分別高踞當地各大購物網的銷量排行榜。

據日本Amazon月曆榜走勢，宮崎美子的月曆與相集套裝，雖然索價6,600日圓（488港元），但仍打敗熱爆動漫《鬼滅之刃》售2,000日圓（148港元）有找的平價月曆，宮崎美子連日來登上銷量冠軍，被封為是《鬼滅之刃》唯一「剋星」！

電影《鬼滅之刃 無限列車篇》在日本掀起連串社會現象，開畫短短3日已破46億日圓（3.41億港元）票房，令片商把原本的100億日圓（約7.4億港元）票房目標調整至200億日圓（約14.81億港元）。該片除雄霸當地票房榜之外，更威盡不同層面的排行榜冠軍，唯獨月曆卻不敵宮崎美子。

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