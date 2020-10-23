林文龍揸旗專攻網上節目 搵達哥開枱打牌

林文龍開設新節目《今晚有牌打》節目，與打機達人達哥一起做打牌節目，約嘉賓進行網上直播打麻雀，二人今日在亞視總台見記者，林文龍表示節目中觀眾可給意見，最後會得到獎品。他笑言自己平時有打牌，朋友間稱他做「儍強」：「但我有時儍唔晒，有清醒嘅時候，藥力發作會強勁。」暫時會拍4集作試金石，嘉賓方面仍接洽中，但沒打算邀請太太郭可盈出席。

林文龍接管公司後多了很多節目計劃，外間一直傳亞視資金出問題，他說：「而家睇餸食飯，疫情下整個世界影響都始料不及，諗到嘅計劃都要一改再改，唔會開大budget去做，處理資金要謹慎，無可能掉錢落鹹水海。有第三方投資者自然多謠言，清者自清，只要唔驚就得。」之前他有找戚其義寫劇本，再時仍進行中，一邊寫一邊改，但不會隨便開拍，自己則作多手準備，有突發事發生，計劃可改動。

亞姐將於11月1日舉行，有多單傳聞，包括佳麗退選，林文龍強調亞視所有事與自己無關，自己則屬亞視子公司亞洲心動娛樂（AMM）副總裁：「上屆亞姐選完之後我已同公司提出呢個方案，如果我上任仍然要處理亞視，呢個唔係我想要嘅，所有我提出成立子公司由我打理，亞視所有活動與我無關，你哋見到網上節目就係我嘅團隊。」今年年頭已成立AMM，他表示現時AMM在4個地區有分公司，包括新加坡、馬來西亞等，由不同人打理，自己屬於香港區，他更不介意公司請高層回來處理行政、管理等業務，自己亦可從中學習。據知，AMM現時陸續有新節目，包括音樂和綜藝等，在專屬手機應用程式中可欣賞。

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