王梓軒同緋聞女友美國返港 落機後最想食乾炒牛河

早前因武漢肺炎疫情影響，王梓軒在美國洛杉磯滯留達8個月，上月底終於回港，經過14天強制隔離後，上週四（15日）他終於出關，第一件事就是去剪頭髮，而今日凌晨他在社交網出po表示︰「香港復工第一週，開工、練功！」

今次滯留美國，他拍了條片紀錄了從美國回港到酒店隔離的點滴，回想在美國滯留的日子，王梓軒透露︰「嗰邊嘅疫情比香港嚴重好多，所以都要適應一啲新嘅生活模式，新嘅工作方式啦！」由於當地提供檢測武漢肺炎的診所，不是間間能符合港府要求，故他出發前要在網上尋找，而做檢測的地方，診所都安排在戶外帳篷或小屋內進行，感覺較安全。王梓軒還提醒大家說︰「測試完72小時之後就起程返香港，你哋要make sure所有啲證明要攞齊晒，因為機場內服務人員喺唔同嘅關卡都會問你。」

鏡頭一轉，他來到機場準備上機，可見昔日人來人往的候機大堂十分冷清。而他上機前做足防疫措施，戴上口罩、面罩和穿上保護衣才上飛機。片段中還有他的緋聞女友兼經理人石祐珊出現，她表示上機前想去多次洗手間，王梓軒即反問她︰「你喺機場去廁所？你唔驚。」石祐珊便說︰「去多次廁所，我諗我上機後食粒安眠藥就可以瞓晒成程，唔使再去。」王梓軒將鏡頭轉回拍自己說︰「呢個就係我同行嘅珊珊，平時見到乜嘢都驚，但突然好想飲咖啡同去廁所。」雖然他們乘坐的航班只有30多人，但為了安全，上機後，只吃了點乾糧，其餘時間都是睡覺。

經過10多小時的機程，兩人一齊步出機艙，由於聽了不少朋友回港的經歷，王梓軒說︰「安全到達香港，下一步我有啲驚。」到達後他們要接受深喉唾液測試，再到亞博館等檢測報告，他們早已準備乾糧慢慢等，幸好只等了5個鐘左右，他們便可以離開機場，繼而去酒店進行14天隔離。石祐珊不禁開心說︰「我哋可以去酒店食乾炒牛河，好開心呀。」他們到酒店後，便要帶上手帶並要掃瞄二維碼後，在房內走一圈以示人在房間內，如果他離開房間範圍，GPS會通知有關單位。在房間內他除了做gym、開視像會議，更帶了小型器材，利用衣櫃搭成錄音間錄歌，用盡每分每秒。

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