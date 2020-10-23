袁偉豪張寶兒入紙登記結婚 不同住址揭6千多萬愛巢未入伙

袁偉豪與前港姐張寶兒在2017因拍攝《打工捱世界》撻着，袁偉豪上月在IG宣佈，原來去年成功向女友求婚成功，雖然張寶兒回覆傳媒表示未定婚期，一切有待安排，但在疫情影響下，該暫時不會擺酒。今日袁偉豪和張寶兒的擬結婚通知書曝光，雖然準新娘張寶兒與袁偉豪已步入共同生活的階段，不過在通知書上二人報住地址並不同，袁偉豪報住清水灣道，張寶兒則報住跑馬地。今日有傳媒向兩人了解婚禮詳情，不過仍未有回覆。

袁偉豪與張寶兒拍拖後，多次傳出婚訊，今年4月聯名以高達6,568.3萬港元，購入西貢傲瀧一個2,000多呎單位築愛巢，當時兩人已經不否認有結婚打算，想不到袁偉豪原來去年已經求婚成功，上月才將求婚片段放上網。袁偉豪上年在加拿大向女友求婚，他表示沒有為求婚寫下特別的對白，只有簡單一句：「妳願意嫁給我嗎？做我的太太吧！」張寶兒亦於相同時間在IG宣佈喜訊，感謝上天安排陽光、瀑布和青草見證。

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