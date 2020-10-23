關之琳和劉嘉玲相識20多年，二人昔日曾是好朋友，不時一同出席活動，但五年前兩人因為台灣富商陳泰銘而反目，兩人更隔空互寸。不過近年關之琳跟劉嘉玲關係已漸見緩和，兩人早年更曾出席同一場合，雖有碰頭卻未有合照，直至前日劉嘉玲在Ig分享大前晚在尖沙嘴K11 Musea舉行她的藝術展覽會的相片時，她主動貼出跟有份出席的關之琳合照，兩人關係可算是正式破冰。

隔空互寸

當晚，劉嘉玲的藝術展晚會邀請了不少圈中好友出席撐場，前日她在Ig貼出多張現場的相片中，出席的劉嘉玲好朋友包括吳君如、上山詩鈉、周汶錡及張叔平等，不過就未見劉嘉玲老公梁朝偉身影。事後，眾人還一邊享用晚膳、一邊欣賞維港夜景，身為主人家的劉嘉玲滿場飛跟好友嘉賓寒暄，表現風騷。不過，當中最矚目的一張莫過於跟關之琳的合照，另外也有關之琳的獨照。劉嘉玲更在限時動態中，在關之琳的黑白獨照中，並以英文留言：「希望昨晚你和我一樣開心。」一張合照終於化解長達五年的恩怨。

關之琳與劉嘉玲交惡，事緣於2015年11月，關之琳到台灣出席活動時，突然跟陳泰銘忽然宣佈離婚，而當時劉嘉玲卻被傳媒拍到跟男方去行山，關之琳為此更公開批評好姊妹：「他們有沒有想過別人的感受？」而劉嘉玲亦不甘示弱反擊：「我都不知道她結婚離婚，不是best friend啦！」2016年，二人曾前後腳出席毛玉萍兒子婚宴，關之琳被問與劉嘉玲同場會否尷尬時，她直言︰「應該佢會尷尬啲。」劉嘉玲表示沒有所謂：「我行得正企得正，隨便佢講啦。」又指關之琳專搞是非，隔空互寸，結果兩女從此不相往還，姊妹情不再。

放低恩怨

數年前劉嘉玲和關之琳曾試過同場出席晚宴，兩人事後大方表示在場內有碰面及互相問候，當時問到她們對於和好做回朋友一事，兩人不約而同露口風已有和解迹象，劉嘉玲一方面說：「睇GiGi（關之琳）頭，順其自然。」而關之琳亦說：「將來件事點都會過嘅，自己都放低咗。」果然兩人最終化敵為友。至於陳泰銘於2017年被影到在中秋節當晚，在台灣與一名長髮女子撐枱腳，活力十足。