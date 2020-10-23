岡村隆史疫情嫖妓言論遭鬧爆 告別王老五秘娶嬌妻

日本搞笑二人組Ninety-Nine成員岡村隆史，今日被爆秘婚，終於告別王老五行列。

50歲的岡村隆史與矢部浩之拍檔30年，曾為主演電影《無問題》系列來港跟曾志偉、李燦琛、元彪、鄒兆龍合作。感情方面，岡村隆史分別與前名葉月里緒菜的葉月里緒奈、熊田曜子等傳出搭上消息；2018年9月，曾被拍得跟一名圈外人女友到台場舉行的大型音樂節拍拖睇騷。

據日媒報道，岡村隆史跟一名30代圈外女性拉埋天窗，於本月10日註冊，知情者指兩人認識近10年段，早已視對方為結婚對象，並在東京愛巢同居。

今年4月，岡村隆史在主持的電台節目《All Night Nippon》上指，因武漢肺炎暫時無法去色情場所，等待疫情結束一定很有趣，指會有很多可愛的女性為生計而下海，他說：「大家忍耐一下，要努力儲蓄（去嫖妓）。」岡村隆史遭各界群起狂轟，斥他歧視女性，引起軒然大波，電台其後發表道歉聲明，有指岡村隆史失言惹禍帶來很大打擊，疑他與女友患難見真情，在疫情下決定結為夫妻。

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