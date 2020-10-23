新片警暴劇情似港現況

力撐港人的祖瑟夫哥頓利域一直活躍於荷李活影壇，上周於Netflix上架的新作《芝加哥七人案：驚世審判》（The Trial of the Chicago 7），竟湊巧有示威抗爭與警暴內容。電影講述60年代美國的一場政治審判，當中講及示威者抗爭與被捕情況，例如警察包圍公路阻撓示威者離開、對手無寸鐵的示威者大放催淚彈及棍襲等，跟香港上年反送中場面不謀而合。

該片由憑《社交網絡》（The Social Network）奧斯卡最佳編劇的Aaron Sorkin自編自導，還有影帝艾迪烈柏尼（Eddie Redmayne）扮演學運領袖，「波叔」沙查巴朗高漢（Sacha Baron Cohen）與米高基頓（Michael Keaton）等大班好戲之人參演。

1968年美國反越戰浪潮不絕，民主黨在芝加哥舉辦了全國代表大會，吸引大批反戰人士到當地示威，結果掀起警民激烈衝突。七位來自不同組織的運動領袖，在翌年遭到當時剛上台的尼克遜政府控告煽動叛亂罪，審訊為期五個月，成為美國史上有名的「芝加哥七人案」，而祖瑟夫於戲中飾演代表芝加哥市政府的檢察官，表面與艾迪等組成的抗爭者對立，但他卻恪守法律公正原則，角色討好。電影上架後口碑甚佳，更被指來年有機會在奧斯卡金像獎獲多項提名。