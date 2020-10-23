莊韻澄晒1卡鑽戒宣佈拍拖 改名催正桃花有收穫

莊韻澄（前名莊端兒）早前得到玄學師傅指點，指舊名不利姻緣，容易遇到花心男、躁底男，改名之後就會遇到正桃花。結果姻緣運話轉就轉，莊韻澄在今日39歲生日的好日子，在IG宣佈拍拖了！

莊韻澄今晚紅粉緋緋化靚妝post相，叫朋友祝福生日之餘，更可以祝福她的新戀情，甜蜜地留tag #fulloflove，她的中指更戴上鑽戒，疑似順勢宣告訂婚！但新歡樣貌相當神秘，兩張相都被莊韻澄攬住，只見到後尾枕，但估計兩人身高相若。張沛樂、許芷熒、KingJer都有留言恭喜，更有網民睇完男友後尾枕，猜測男友是微辣霍哥。

《蘋果》晚上亦有恭喜莊韻澄，她澄清只是公開拍拖，雖然右手中指戴鑽戒，但不是訂婚，她甜絲絲承認，手上的1卡鑽戒是男友所送的生日禮物，今日會去食自助餐慶祝生日。講到男朋友，她表示拍拖時間不長：「其實唔係拍好耐，不過觀察咗好長時間，我話完咗工作就一齊，點知一個接住一個工作，對方都一直好耐心咁等。到而家真係暫時冇工作啦又生日，就答應一齊。佢期間都有一直陪伴住我嘅，都一直保持見面嘅。」

有人憑背影估是微辣霍哥，莊韻澄笑言：「好好笑個個話係霍哥，我識佢呀，大家有一齊拍過嘢，我仲見有人走去恭喜霍哥。」不過男友並非霍哥，另有其人，她賣關子：「我男朋友都高大，我都企高一級攬住佢影相，但唔係霍哥。」

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