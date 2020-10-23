林心如霍建華吵大鑊 老公揸車走人老婆獨留街頭爆喊

44歲的林心如與細4歲的霍建華，育有3歲女兒「小海豚」。夫妻結婚4年，但期間卻屢傳婚變，日前林心如出席活動，再次捍衛自己的婚姻說：「也有傳懷孕，那要離婚怎麼懷孕？按照傳聞，懷孕應該都生3個了吧。」她更指夫妻相處本來就要互相退讓，包容才可以維繫感情。

可是言猶在耳，台灣《蘋果新聞網》日前卻目擊她和老公霍建華在台北街頭吵大鑊。只見剛食完晚飯的他們，從食肆走出來已燶口燶面，此時霍建華扯了一下林心如，大聲說：「幹嘛啦！」火藥味極濃，二人隨即在街頭分道揚鑣。

老公走後，林心如邊喊邊抹眼淚，心神恍惚地沿着街頭踱步，看到路邊舖頭，就停低腳步呆望門外水族箱；即使當時下着綿綿細雨，她亦未有理會，繼續冒着雨行走，而眼睛卻四圍望，似乎怕被認出。她隨後走到附近的公園樹蔭下，坐在椅子上避雨。雖然林心如戴上口罩，但仍可看出雙眼又紅又腫。她待了一會兒，起身走到附近大樓後就失去蹤影。

另一邊的霍建華，和老婆分開後，一臉不悅地低頭撳電話，之後到一間賣果汁的店舖買飲品，並走入附近停車場攞車，駕駛其近千萬的黑色法拉利離開。記者見他當晚揸車直駛返屋企，未見接回獨留在街頭被雨淋的老婆。

對於被拍到和老公疑似在街頭吵大鑊，林心如事後回應台灣《蘋果新聞網》，否認同老公有鬧交，只說：「不會吧，我跟他就是在討論事情，意見不同，聲音大了點。」可是當記者說清楚聽到霍建華大聲說「幹嘛啦」，林心如就解釋：「（當天）下午4點多才吃燒肉，我跟他說想走走路消化，叫他自己去牽車。」

至於為何神情似喊過？林心如又說：「走着走着雨越來越大，在公園旁本想躲雨，中途想到一些事，有點放空，最後雨實在太大，只好叫小黃（的士）回家了。」

林心如和霍建華從朋友變情人，2016年在峇里島結為夫妻。霍建華在拍畢大陸連續劇《如懿傳》、電影《大約在冬季》後停工3年，疫情期間亦推掉不少工作，近月都待在台灣，最近僅客串林心如製作、主演的《華燈初上》。至於林心如今年工作則安排得密密麻麻，除了電視劇和電影外，又攻讀大學MBA境外碩士課程，十分忙碌。所謂小別勝新婚，以往為工作經常分隔異地的他們，未知近排是否相處日子多了，和其他夫妻一樣，難免增加磨擦，有拗撬似乎亦在所難免。

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