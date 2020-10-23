Irene扮大牌風波累Red Velvet活動急喊停 處女作延期上映

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一名擁有15年經驗的韓國時尚雜誌編輯兼造型師A某，日前發文暗指遭某位女藝人扮大牌刁難，矛頭直指女團Red Velvet的Irene和Seulgi，直到晚上Irene於IG發文道歉，但仍然未有平息風波，連帶Red Velvet的活動亦被叫停。

據韓媒《Heraldpop》報道，Red Velvet原本將於明日出席《2020韓國文化慶典》的網上直播見面會，昨日爆出Irene扮大牌風波後，主辦單位一度表示網上見面會會如常舉行，但Red Velvet所屬的SM事務所向主辦單位表明缺席的意願，所以主辦單位今早宣佈Red Velvet將不會參與活動的消息。對此fans亦感到可惜，認為其他成員無辜受牽連。

其實A某爆料後，有不少業界人士按讚和留言支持，更相繼爆料：「我知道是誰，因為那女人我珍惜的後輩就辭職了，這個業界本來就是甚麼垃圾人都見過，但真的是呵呵。」、「看文字就知道是哪個以漂亮聞名的人呢，雖然時尚業界見怪不怪，但這種人真的是第一次見到，不順心的話就把毛氈拿來丟。」等，隨即令「Irene人品」登上了韓網及微博熱搜榜。甚至有一名曾與Red Velvet合作的大陸造型師，對於爆料都表示：「一點都不驚訝，Irene很美，但也真的非常沒有素質」。

不過亦有一名Red Velvet的造型師就在IG發文力撐Irene：「人們似乎忘了事情都有兩面，只看表面而毫不關心還未展現的背面，只看到想要看的東西，她是值得信賴的隊長、有義氣的同事，但從今天開始扮大牌偶像這個標籤佔據了她的表面。」該名造型師指跟Irene一起工作過很多次，透露她所了解的Irene並非像網絡上傳聞般不堪，對於現狀感到遺憾，希望大眾能了解情況，又說道：「但既然有人受傷，那麼錯誤就是錯誤，這也是她必須承擔的，希望她好好挺過去然後成長」。

另外，Irene除了累組合活動喊停外，她的處女作電影《Double Party》亦疑似受牽連，當中更有一名聲稱是劇組的工作人員爆料指Irene是自己見過最扮大牌的藝人，雖然事後片商否認該工作人員屬劇組人員之一，又強調今次延期是考慮目前電影業不景氣的情況，否認與Irene扮大牌爭議有關。《Double Party》是Irene首部參與的電影，原定今年下半年上映，Irene在片中飾演在漢堡店工作的DJ練習生，目前電影預計明年初才上映。

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