任家萱@S.H.E.燒傷10周年定為「重生日」 爆老父當年勸未婚夫解婚約

台灣三人女子組合S.H.E.成員任家萱（Selina）2010年在上海拍攝劇集時，因為人為失誤導致Selina嚴重灼傷。到2011年出院復出後，同年跟當時的未婚夫張承中結婚。昨日是Selina受傷10周年，她將此日定為「重生日」，更自爆當年父親任明廷曾勸未婚夫張承中退婚。

昨日是Selina受傷10周年，她在FB留言話：「今天，跟一年其它364天一樣的一天，我一早就收到我爸傳的『超長』簡訊。我忙了一天，剛剛才靜下來仔細看簡訊，看完之後，我覺得自己真的是超「酷」的，根本世紀大帥妹，我爸也是個「酷」爸！今天，就是一年365天中，最「酷」的一天！跟你分享，這封又酷又長的簡訊。並且感謝，曾經為我祈禱祝福的你們。更要謝謝，超棒的自己。#重生日快樂」。她貼出任爸爸的千字文，內容一字一淚。當時他問到女兒會否有生命危險時，一聲「有」的瞬間，任爸爸形容當時像受到閃電電擊到，由頭發麻到腳底。抵達上海醫院後，見到三級燒傷的照片是「慘不忍睹」，當時腦海盤旋的是「萱萱的存活率，若存活下來將來四肢可以活動嗎」。

在極度的苦難中，任爸爸亦不忘替當時的準女婿作出勸告，他表示「上海第一晚住宿時，我還是冷靜地（其實心裏一直淌血）告訴阿中，雖然你們已經訂婚，我覺得萱萱現在已經面目全非，已經不是當初的萱萱，我們就解除婚約吧」絕對不是一般父親可以講出口的貼心話。任爸爸在文中多謝張承中往後日子的日夜照顧，幫助女兒走過死亡的蔭谷。而在事發後亦因為張承中的關係，長庚醫院的楊醫師專程飛往上海評估Selina飛返台灣醫治的可行性。

Selina與張承中2011年結婚，到2015年她在節目《康熙來了》透露跟老公生活習慣有差異，老公不喜歡狗狗的味道。同年5月，Selina已幾乎沒有放另一半的照片。2016年到美國過年亦只得Selina跟父母三人，兩人感情出問題傳言甚囂塵上，同年3月雙方宣佈結束婚姻關係。

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