成魔之路丨甄澤權停工半年失7位數酬金 疫下停工集同業轉型闖生機

甄澤權（Louis），現年38歲，職業魔術師。Louis分享「成魔」之路，魔術改變了他的人生，或許這就是magic。

小時候的Louis，「我的志願」不是想做魔術師，在浸大主修marketing時，因為興趣，愛上玩魔術，自學成師：「呢樣唔係專業技能，學完未必搵到工，20歲時初學，玩玩吓，當年資源少，自己睇書、錄影帶同DVD自學，冇特定師父指導都唔係壞事，我唔使學佢指定一套，鍾意學乜就乜，靈活啲，我仲構思到自己嘢出嚟。」Louis一邊學一邊去表演，甚至不介意做免費騷娛賓，結果大學畢業後就決定要做一名成功的魔術師。

「魔術師冇話要見工或者去考專業試，基本上你話自己係魔術師，你就係魔術師。你識得變一個魔術，你就係㗎喇！」如是這般，Louis開展了自己的魔幻旅程，至今入行14年。「魔術改變了我嘅人生、性格同事業，眼界開了，得到好多掌聲、自信心。其實我本身唔多嘢講，不善交際，我為咗投入上台表演，我訓練自己配合，整個人都轉變咗。做咗魔術師，我全世界做巡迴，拍電視節目、廣告，生活多姿多采，佢都令我賺到錢。」

Louis為「成魔」一直努力，2010年分別於匈牙利Joker Magic國際魔術大賽及美國Abbott Magic國際公開魔術大賽奪冠衝出國際，一度贏得「港版大衞高柏飛」的美譽。Louis自豪現在的成績：「我算成功，一直有好多目標，呢十幾年達成咗8、9成，如果10分，我覺得自己都做到7分，餘下3分進步空間。」可是一場疫情，全球經濟重創，魔術師業界逾半年被迫停工，不少人捱不住要轉行做司機或速遞外賣員，Louis的演出都大受影響：「今年好似俾魔術變走咗，我年初做完春晚，再去美國做咗巡迴，2月中返到香港，9成工作叫停，呢半年只係得一個表演同一個廣告，前後合計冇咗起碼50至60場騷，損失一定有7位數字，梗係肉痛。但呢個唔係自己問題，整個世界，各行各業都受影響，惟有頂住，慳啲捱過去。」

魔術師不是one-man band，背後也有自己的團隊。Louis最旺場時要應付各大小演出，團隊壯大，現在零騷，人手當然要縮減。Louis索性善用這段停工期構思一批新魔術，為日後表演裝備自己。構思魔術也講靈感，Louis說：「需要時間有長有短，有時沖涼、去廁所，甚至跑步都突然諗到。構思魔術會先去諗出到嚟嘅效果，成個魔術放喺腦度，得閒就拎嚟諗吓點解開疑團，快時一分鐘，慢時擺到而家都未度好。」Louis自爆早年做大台節目《街頭魔法王》時最多產：「每集預表演10個魔術，10集節目需求量大約100個，所以事前我要度定200至300個魔術畀導演揀。」幸好，小魔術萬變不離其宗。

魔術只是掩眼法，不是真的法術，再犀利都不能變走疫情，不過Louis卻希望用魔術為業界轉型變出生機，他有意搞不同類型的魔術網上課程，讓有興趣的人士可以由淺入深學習，不同課程亦可招攬業界做導師，為大家創造就業機會，共同渡過難關。Louis也有意搞網上騷：「魔術係講究同觀眾現場互動，我希望可以做到隔住螢幕，令安坐家中嘅觀眾都感受到魔術出嚟嘅變化，等同身處現場。」

訪問當日，怎少得要Louis在餐廳就地取材表演幾個小把戲？分別是把硬幣穿透玻璃杯，把飲剩水的杯子傾斜放在枱上，以及把喝完的汽水重新再添飲。Louis笑言成為魔術師後，經常在朋友聚會上被要求即場助興，他亦會視乎身上有甚麼道具而露兩手。當然也有人要求Louis拆解魔術的秘密，他堅持守口如瓶，認為穿橋後就失去魔術的意義：「我是魔術師，我只是變畀觀眾睇，係欺騙佢哋嘅，我唔係魔法師。」14年的魔術師生涯，Louis直認有失手，遇上這個情況必須淡定執生，令到觀眾看不出破綻：「所以我表演魔術，盡量唔同觀眾講定下一步做乜，大家估唔到，即使我失手，咪跳一個step救番佢。每次練習，10次雖然有9次成功，偏偏失敗嗰次都有機會出現喺台上，每次演出都要有呢個心理準備，度定挽救方案。」Louis出騷前習慣閉目養神5分鐘，保持頭腦清晰投入表演：「魔術師其實都係一個演員，出到台就扮演一個有法力嘅魔術師，我係有呢份magical power；自己都唔相信自己，觀眾又點會相信你！」

撰文：比華利

攝影：沈健程

攝錄：葉君海

場地：La Serre

化妝：Carol P.Wong

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