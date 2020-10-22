add名人時尚｜Gucci Christian Louboutin Yoox 數碼玩家新世代

作為主打Gen Z巿場的意大利品牌Gucci，品牌早已洞悉新世代的喜好，尤以在虛擬領域上大舉發展，之前已跟不同的網上遊戲合作，推出虛擬人物的服飾，而今次品牌與形象科技公司 Genies合作推出自家的虛擬人物（3-D Avatar ），用家可以依照個人喜好建立自己的虛擬化身，之後再可以購買Gucci 虛擬服飾來塑造不同形象。

同樣來自由意大利的網購平台Yoox，公司一直來都推崇「無人手」概念，打造了AI人擔任試身的工作，用家可以Yoox Mirror的功能，創造自己的虛擬人，試穿和配襯不同的服飾，即時預覽穿着效果，亦可於社交平台上分享造型。

而法國鞋履品牌Christian Louboutin更開拓全新的虛擬世界，以Zepeto程式打造虛擬的Louboutin 皇國Loubi world，打開全新的互動空間，亦成為品牌發佈最新系列的場地。Loubi World以巴黎為背景，參與者可以透過面部識別功能或者自選功能去塑造自己的虛擬化身，在虛擬的國度中瀏覽和試穿新一季的設計，還可以與其他玩家互動。

各品牌都傾力在虛擬世界中分一杯羹，賺錢也賺到新群組的關注，￼要說虛擬空間是時裝界的新興經濟體系絕不為過。

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