黎姿讚54歲劉嘉玲風采依舊 飯局豪食白松露護膚

49歲黎姿身為美容公司CEO，作為公司「生招牌」的她，當然要無時無刻保持最佳狀態，平日除了做運動操肌，又會玩浮潛親親海洋放鬆身心，順便以海水中的鹽份護膚。「外用」方法護膚外，當然亦有「內服」，黎姿昨晚就帶埋具抗氧化功能的白松露到劉嘉玲山頂豪宅，同好友一齊分享。

黎姿今日在社交網站中貼出與嘉玲食飯時臉貼臉合照，相中笑得非常開心的黎姿，留言指已經記不起有多久沒跟嘉玲食飯聚舊，更大讚54歲的嘉玲到現在風釆依然：「很高興見到她，一如以往被她的活力、爽朗、熱情感染。」難得跟好友食飯，黎姿亦帶上營養價值高的白松露去飯局與大家一起分享：「難得有機會跟多年好朋友聚首，趁機帶來當造的食材，白松露的營養價值高更具豐富抗氧化功能，當然要一起分享。主人家也悉心準備了魚子，這亦是女士補品。健康美食讓人大滿足，但最珍貴的，還是跟好友共渡的美好時光，聊不完的話題，停不了的歡樂！」見黎姿分享的相片及短片中，比黑松露更矜貴的白松露，似「唔使錢」地鋪在不同食物上，盡顯黎姿的CEO身價。

除了黎姿和劉嘉玲外，昨晚出席飯局的薛芷倫亦有在IG中po相，更大讚「主人家」嘉玲是「香港最有氣場最美麗的女人」。

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