狗仔出更丨落選港姐邱晴靠「食」力翻兜大台繼續開工

現年21歲、2017年落選港姐邱晴（Mandy）在今年6月決定離開大台外闖，當時她坦言因為大台限制多多，有感自己年紀尚小，所以不想受合約束縛，希望趁年輕闖出另一片天。雖然回復自由的Mandy計劃多多，曾經有計劃到台灣讀art或修讀營養學，甚至打算搞網上兒童節目，但未知是否受疫情影響而暫停計劃，Mandy惟有回巢繼續拍劇。

今晚Mandy與譚俊彥在西頁拍戲，主要是拍busking的場口，戲中譚俊彥一臉落莫地在街頭散步，見到Mandy等人busking便駐足欣賞。近日天氣轉涼，入夜後更感受到寒意，現場所見，身穿露臍裝的Mandy只要不用埋位，一臉滿足的拿着零食全程食過不停，雖然她的身形未算太腫脹，但與當年選美相比，已經肥了不少，似乎Mandy需要忍一忍口，假如繼續脹下去的話，發展多少都會受到影響。

邱晴今日回覆《蘋果》，她表示今次是客串性質：「我同無綫仲有合約，不過可以拍其他電視台開工，本來係有傾過喺網上做兒童節目，不過因為某啲原因傾唔成，而家我係自由身接job。」她還稱下月開始拍ViuTv節目。

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇：了解更多

英文版已登錄《蘋果》App，立即下載/ 更新：iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道，深入社區，踢爆權貴，即Like蘋果專題及調查組FB專頁！