陳瀅30+1生日多驚喜 蔡思貝兩行眼淚喊得勁過壽星女

陳瀅昨日踏入31歲,雖然未見傳復合的緋聞男友何猷亨,但陳瀅人緣好,好友、拍檔輪流為她慶祝。最感動的場面,莫過於一班好姊妹陳嘉寶、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙,以及何雁詩為她送上驚喜,原來她們為紀念這一刻,特別安排兩位穿耳窿師傅為大家穿耳窿,蔡思貝在IG上載短片,剛生完小朋友的陳嘉寶表現得最堅強,打完耳窿依然笑笑口,擺動肩膀大騷深長事業線,輕輕「呀」了一聲,表現風騷。

蔡思貝最眼淺,雖然打完耳骨一聲不響,但卻被現場氣氛感動到喊,流出兩行眼淚:「有啲感動,因為覺得我哋一齊好開心囉。」而壽星女陳瀅則強忍淚水,但索鼻時令鼻孔變大,一把女聲提醒:「你個鼻哥窿反晒出嚟嘞!」雖然有點失儀,但卻十分搞笑。而何雁詩最勇穿耳骨,她笑言是她經歷過最痛苦的生日:「This is the most painful birthday party I’ve ever been to. We finally got our ears pierced together」。

陳瀅開心多謝一班閨蜜:「The Best Sober Birthday Ever!」她直言過去生日好貪心許願許唔停,但今年就只有一個:「過往的生日都會好貪心,許好多個願望,希望快啲搵到the one,希望工作順利、步步高陞,希望越食越瘦,希望可以賺多啲錢買樓;今年的生日願望就很簡單,只希望大家都身體健康。」

而陳瀅生日當晚,仍要為邵氏網劇《飛虎之壯志英雄》開工,劇組及經理人公司同事,專誠給她一個生日驚喜,在現場貼上「31」汽球,並由高層樂易玲、同劇四位型男黃宗澤、吳卓羲、羅天宇和周志康一齊領唱生日歌,陳瀅切蛋糕及許願,開心地說:「完全估唔到,我嚟到已經嚇咗一跳,然後又見到樂小姐、經理人及公司同事,嗰一刻真係好感動,忍唔住想喊,咁多人錫自己,好受寵若驚。」她表示不介意生日要在工作中度過,她說:「疫情有工開已經好開心,其實劇組好好,仲畀時間我同朋友食飯慶祝,食完再返嚟開工。」提到生日願望:「希望大家身體健康!人人有工開。」

-----------------------------

《蘋果》英文版免費試睇:了解更多

英文版已登錄《蘋果》App,立即下載/ 更新:iOS / Android

-----------------------------

支持蘋果深度報道,深入社區,踢爆權貴,即Like蘋果專題及調查組FB專頁!