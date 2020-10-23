陳瀅30+1生日多驚喜 蔡思貝兩行眼淚喊得勁過壽星女

陳瀅昨日踏入31歲，雖然未見傳復合的緋聞男友何猷亨，但陳瀅人緣好，好友、拍檔輪流為她慶祝。最感動的場面，莫過於一班好姊妹陳嘉寶、蔡思貝、賴慰玲、吳嘉熙，以及何雁詩為她送上驚喜，原來她們為紀念這一刻，特別安排兩位穿耳窿師傅為大家穿耳窿，蔡思貝在IG上載短片，剛生完小朋友的陳嘉寶表現得最堅強，打完耳窿依然笑笑口，擺動肩膀大騷深長事業線，輕輕「呀」了一聲，表現風騷。

蔡思貝最眼淺，雖然打完耳骨一聲不響，但卻被現場氣氛感動到喊，流出兩行眼淚：「有啲感動，因為覺得我哋一齊好開心囉。」而壽星女陳瀅則強忍淚水，但索鼻時令鼻孔變大，一把女聲提醒：「你個鼻哥窿反晒出嚟嘞！」雖然有點失儀，但卻十分搞笑。而何雁詩最勇穿耳骨，她笑言是她經歷過最痛苦的生日：「This is the most painful birthday party I’ve ever been to. We finally got our ears pierced together」。

陳瀅開心多謝一班閨蜜：「The Best Sober Birthday Ever！」她直言過去生日好貪心許願許唔停，但今年就只有一個：「過往的生日都會好貪心，許好多個願望，希望快啲搵到the one，希望工作順利、步步高陞，希望越食越瘦，希望可以賺多啲錢買樓；今年的生日願望就很簡單，只希望大家都身體健康。」

而陳瀅生日當晚，仍要為邵氏網劇《飛虎之壯志英雄》開工，劇組及經理人公司同事，專誠給她一個生日驚喜，在現場貼上「31」汽球，並由高層樂易玲、同劇四位型男黃宗澤、吳卓羲、羅天宇和周志康一齊領唱生日歌，陳瀅切蛋糕及許願，開心地說：「完全估唔到，我嚟到已經嚇咗一跳，然後又見到樂小姐、經理人及公司同事，嗰一刻真係好感動，忍唔住想喊，咁多人錫自己，好受寵若驚。」她表示不介意生日要在工作中度過，她說：「疫情有工開已經好開心，其實劇組好好，仲畀時間我同朋友食飯慶祝，食完再返嚟開工。」提到生日願望：「希望大家身體健康！人人有工開。」

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