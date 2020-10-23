杜汶澤感激「香港企硬」近2萬觀眾繼續撐 僅71張退票向隅澤迷執雞冇望

杜汶澤下月原定舉行6場名為「香港企硬」（Stand Up Hong Kong）的楝篤笑，今年中開售門票後迅速爆滿。不過疫情持續，政府禁令下表演場地入座人數，禁止超過一半。阿澤首先企硬不改期，將場數由6場改為12場應付已訂票的觀眾，同時亦可以選擇退票。有不少向隅買票的澤迷，原以為是「執死雞」的好機會，可惜不似預期，近2萬已買票觀眾中，只有71張退票，難以滿足大多人要求。

杜汶澤昨日在facebook開帖公告，買了「香港企硬」門票的觀眾，大部份選擇改期，而放棄退飛，令他非常感動「票務部同事通知，直到目前為止，由於日期改動而退飛嘅觀眾，接近2萬人入面，只得71張退飛。感謝大家！九展見！This must be a good show」。因為退飛人數太少，令到不少一心執雞買飛的觀眾失望，有人在FB直言問「可唔可以留2張畀我呀！感謝」、「係咪有飛可以排」，亦有人半開玩笑同杜汶澤講「唔好意思杜生、71張飛我想要晒佢」。

另外，「香港企硬」同時推出周邊產品包括雨傘、Tee同Tote bag，而宣傳語句更非常抵死「鐵漢柔情，勝過黎明...文青必備Tote bag」。

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