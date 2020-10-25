RubberBand興奮再踏台 Kendy單飛發展掛念舊拍檔

在疫情稍有紓緩下禁令有所放寬，一眾音樂人RubberBand、Kendy（孫曉賢）、Judas終於有機會再次公開踏台獻唱，今日在尖沙嘴舉行迷你音樂會。

Robynn & Kendy暫時休團，Kendy單飛發展感到不習慣，要逐步適應，並憶起舊拍檔：「因為兩、三年前同Robynn喺同一場地演出。」Kendy以自由身做音樂，創作、派台一腳踢，感激身邊有信賴團隊幫忙。

早前傳出R&K「黃藍政見」問題導致關係決裂要拆夥，指Robynn隨家族屬藍營，而Kendy則超黃。Kendy否認與好友反目：「冇呀！大家互相支持，當初做音樂起步都係始於愛，分開後佢都有出歌，成為媽咪後分享生小朋友點滴，係另一章節。」

RubberBand 大半年沒有在現場公開演出，非常掛念踏台的感覺，四子做足防疫措施，在台上保持1.5米距離。主音6號早前曾戴罩唱歌：「之前好天真以為可以，見到第三波後大家網上演唱都戴罩，但聲音會好模糊，真係主音行先死先。」

RB成員阿正太太的尚羚目前懷孕，預產期11月，阿正曾透露BB於10月底起隨時出世，太太臨盆在即，阿正說：「走佬袋都執定，而家唔算緊張，距離預產期仲有個幾兩星期，到時就唔會見到我。」

RubberBand將於12月舉行網上音樂會，實體場地慢慢恢復，但四子暫未改變主意：「作為主辦會審慎啲，維持網上演出，今日係參與演出所以唔同。」

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